В зал заседаний вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и зампредседателя правительства Виталий Савельев. Среди присутствовавших был также глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний российских министров, опередивших лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, которую вели СМИ Северной Кореи.

После того как члены российской делегации начали занимать места за столом переговоров, северокорейский чиновник попросил их покинуть помещение. В ответ на вопрос о причине этой просьбы чиновник заявил, что сначала в зал заседаний должен войти Ким Чен Ын.

«Выйдите в холл», - заявил россиянам северокорейский чиновник за кадром.

«А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили», - ответил кто-то из российской правительственной делегации.

«Сначала войдет наш руководитель», - ответил кореец.

На этих словах трансляция прерывается, после чего идут кадры пустого зала заседаний, где чуть позже начинаются российско-корейские переговоры в расширенном составе во главе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.