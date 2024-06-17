Советник Байдена приехал в Индию укреплять стратегическое партнерство

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и его индийский коллега советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджит Довал дали старт новому стратегическому партнерству в области полупроводников с участием американских и индийских компаний для создания высокоточных боеприпасов и других электронных платформ, ориентированных на национальную безопасность. Об этом говорится в информационной справке, подготовленной двумя странами по итогам встречи двух советников.