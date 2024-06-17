Советник Байдена приехал в Индию укреплять стратегическое партнерство
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и его индийский коллега советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджит Довал дали старт новому стратегическому партнерству в области полупроводников с участием американских и индийских компаний для создания высокоточных боеприпасов и других электронных платформ, ориентированных на национальную безопасность. Об этом говорится в информационной справке, подготовленной двумя странами по итогам встречи двух советников.
Инициатива направлена на более тесное сотрудничество в высокотехнологичных областях, включая оборону, полупроводники, беспроводные сети 5G и искусственный интеллект.
«Индия привержена дальнейшему укреплению всеобъемлющего глобального стратегического партнерства Индии и США ради всеобщего блага», - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Во время визита в Нью-Дели. Салливан встретился с Моди, министром иностранных дел Индии и своим индийским коллегой в ходе визита, который подтвердил стремление обеих стран к более тесным связям.