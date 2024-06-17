Москва продолжает пугать Запад

Возможный ответ России на конфискацию активов может затронуть недвижимость и деньги западных стран, находящихся в российской юрисдикции. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова, отвечая на вопрос о возможном ответе России на изъятие ее активов, заявила, что «наша страна обладает значительными объёмами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия». Конечно, характер этих действий в ответ вам никто не раскроет. Но арсенал политических и экономических контрмер широк».

По словам Захаровой, Россия получила «прямые сигналы» от некоторых стран G7 о том, что они не будут участвовать в предоставлении кредита Украине, «поскольку понимают, что расходы будут чрезвычайно болезненными». При этом Захарова не назвала эти страны.

Лидеры стран «Большой семерки» по результатам саммита в Италии согласовали предоставление Украине ссуды в 50 млрд долларов, которая будет обеспечиваться за счет российских активов, замороженных в западных странах (примерно 280 млрд долларов, генерирующих ежегодно доходы на уровне 3-5 млрд евро). Президент РФ Владимир Путин заявил, что использование российских денег является «кражей» и пообещал, что это «не останется безнаказанным». На это министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что предоставление займа законно, а в словах Путина «нет никакого смысла».