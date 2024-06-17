Евро-2024: Албания спаслась в матче с Хорватией

Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии начался 2-й тур группового этапа.

В Гамбурге встречались команды группы «B» - сборные Хорватии и Албании. Албанцам удалось не проиграть маститому сопернику – 2:2.

На 11-й минуте Газим Лячи вывел Албанию вперед. Лишь на 74-й минуте Андрей Крамарич смог сравнять счет. И уже через две минуты албанец Клаус Гьясула отправил мяч в собственные ворота. Однако аутсайдерам группы удалось уйти от поражения. Тот же Гьясула исправился за свой ляп и сделал счет 2:2.

Второй матч 2-го тура в группе «B» состоится завтра: Испания сыграет с Италией.

Турнирное положение

1.Испания – 3 очка (1 матч)

2.Италия – 3 (1)

3.Албания – 1 (2)

4.Хорватия – 1 (2).