Российская нефтебаза все еще горит. Ситуация сложная

Возгорание, которое возникло накануне на нефтебазе в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, пока не удалось ликвидировать. Произошла разгерметизация второго резервуара, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. …Произошла разгерметизация второго резервуара», - написал он в своем телеграм-канале.

По информации региональных отраслевых источников, пожар возник на терминале Азовпродукт, располагающем шестью резервуарами емкостью по 5 000 кубометров каждый.

В среду РЖД ограничила перевозки грузов в направлении порта Азов на период с 19 по 25 июня.