«Армянский десант» в Париже
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который находится во Франции с визитом, провел ряд встреч в Париже, сообщают армянские СМИ.
Согласно сообщению, Армен Григорян провел рабочий обед с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером и главой управления континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брисом Рокфеем. Они обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество на международных площадках.
Почти одновременно во Франции побывала делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном.