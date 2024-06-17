«Армянский десант» в Париже

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который находится во Франции с визитом, провел ряд встреч в Париже, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщению, Армен Григорян провел рабочий обед с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером и главой управления континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брисом Рокфеем. Они обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество на международных площадках.

Почти одновременно во Франции побывала делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном.