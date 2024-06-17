В Германии опасаются повторения «Крокуса» на Евро-2024

Спецслужбы Германии полагают, что террористическая группировка «Исламское государство» может устроить масштабный теракт во время проходящего в стране чемпионата Европы по футболу, пишет Financial Times.

Данное ведомство занимается разведкой и контрразведкой.

По его словам, основная опасность исходит от боевиков «ИГИЛ Хорасан» («Вилаят Хорасан» — афганское крыло «Исламского государства»). Не так давно ресурсы террористической организации опубликовали коллаж, на котором изображен боевик с автоматом на футбольном стадионе, сопровождаемый словами: «Забей последний гол!».

По словам Хальденванга, «ИГИЛ-Х» смогли отправить своих сторонников в Западную Европу, используя в качестве прикрытия исход беженцев из Украины. Он отметил, что боевики на своих ресурсах публикуют многочисленные видеоролики, в которых призывают своих последователей совершать нападения на «легкие цели» в Европе.

«Европа, а вместе с ней и Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ и ИГИЛ-Х», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Она добавила, что количество антисемитских преступлений в Германии возросло, и люди, носящие еврейские знаки отличия, — например, члены спортивного клуба Makkabi Deutschland, — часто не могли выйти на улицу, «не подвергаясь ругательствам или нападениям».