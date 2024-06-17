У Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией

Украина допускает вероятность приглашения представителя России на следующий мирный саммит с участием своих международных партнеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Офиса украинского президента Андрея Ермака.

В публикации говорится, что Ермак считает прошедший в Швейцарии саммит мира, на котором присутствовали более 100 стран и организаций, успешным. Следующий саммит должен быть более представительным, надеется глава Офиса Владимира Зеленского.

По словам Ермака, Украина настроена «реалистично» и открыта для участия других стран. «Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», — цитирует Ермака Bloomberg.

Он рассказал, что подготовка к следующей конференции уже началась, однако временных рамок пока нет.