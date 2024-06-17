«Предупреждение» Западу: реакция Лондона на визит Путина к товарищу Киму

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал смотреть на визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею как «предупреждение» для мира. Об этом он написал в соцсети X.

«Причудливые сцены из визита Путина в Северную Корею следует воспринимать как предупреждение. Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать, но лейбористы хотят оставить нас беззащитными, пока наши враги держат нас под прицелом», - говорится в сообщении главы британского Минобороны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский президент Владимир Путин во время встречи в Пхеньяне в среду, 19 июня, подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Путин назвал соглашение «новым фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух стран на долгосрочную перспективу».