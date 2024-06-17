В Польше призывают заминировать границу с Россией
Бывший министр обороны Польши (2018-2023) и депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.
«В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции», - заявил Блащак.
Он также предложил заминировать границу с Калининградской областью РФ.
В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что польские власти не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы «Восточный щит». Варшава не планирует выходить из Оттавской конвенции, которая запрещает использование таких мин, отметил глава правительства.