Глава «Хезболлы» пригрозил вторжением в Израиль

Проиранская ливанская партия «Хезболла» не стремится к полномасштабной войне с Израилем, но в случае «агрессии» ее формирования дадут отпор противнику, используя весь арсенал вооружений. Об этом заявил ее лидер шейх Хасан Насралла в телеобращении.

«В случае расширения конфликта мы не будем связывать себя какими-либо правилами игры, - предупредил он. - В такой ситуации нельзя исключать вторжения наших сил на север Израиля, штурм Галилеи может стать одним из вариантов».

Глава «Хезболлы» также сказал, что Израиль «скрывает свои потери на северном фронте», но не может скрыть число эвакуированных. Указав, что из-за обстрелов эвакуированы 42 населенных пункта на севере Израиля, Насралла заявил о своей незаинтересованности в полномасштабной войне.