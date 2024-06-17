Бойкот Арменией ОДКБ продолжается
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Алматы, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.
21 июня в Алматы под председательством заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности.
13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Точные сроки он не сообщил, отметив, что Ереван сделает это, когда посчитает целесообразным. Ранее Ереван заявил о заморозке членства в ОДКБ и прекратил вносить членские взносы в организацию.