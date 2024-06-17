55 пожизненных стрелку в гей-клубе

На судебном процессе по делу об убийстве пяти человек в ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс в 2022 году Федеральный суд в Денвере приговорил обвиняемого Андерсона Ли Олдрича к 55 пожизненным заключениям без возможности условно-досрочного освобождения. Об этом информирует Deutsche Welle.

24-летний Олдрич, называющий себя небинарной персоной, признал себя виновным по каждому из 74 пунктов обвинения, в том числе по преступлениям на почве ненависти и преступлениям с применением огнестрельного оружия. Сделка с обвинением позволила преступнику избежать смертной казни, отмечает СМИ.

Адвокат заявил о многочисленных психических травмах своего подзащитного, способствовавших совершению преступления, но не объяснявших и не оправдывавших его. Кроме того, по его словам, свою роль сыграли наркотики, экстремизм в интернете и доступность оружия.

В ноябре 2022 года в результате стрельбы в ночном ЛГБТ-клубе Club Q в Колорадо-Спрингс погибли пять человек в возрасте 22-40 лет, еще около 20 получили ранения. Стрелок был задержан на месте прибывшими полицейскими. В 2023 году на судебном процессе в штате Колорадо Олдрич был приговорен к пяти пожизненным заключениям, также пойдя на сделку со следствием.