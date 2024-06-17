Лидер французских ультраправых за помощь Украине. Есть одно «но»

Лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, который может стать премьер-министром Франции, поддерживает право Украины защищаться от России. При этом он заявил, что не будет отправлять в Киев французские войска или ракеты дальнего радиуса действий.

«Моя позиция не изменилась, и она заключается в том, чтобы поддерживать Украину, предоставляя ей оборонное оборудование, боеприпасы, оперативную логистическую поддержку и оборонительное вооружение, чтобы позволить Украине защитить себя и удержать фронт», — сказал Барделла в кулуарах выставки вооружений Eurosatory в пригороде Парижа. Его слова приводит BBC.

«В отличие от президента, я против отправки французских войск в Украину», — продолжил он, добавив, что присутствие войск на земле — это красная линия.

«Национальное объединение», которую Барделла возглавляет, одержала крупную победу на прошедших во Франции выборах в Европарламент, набрав вдвое больше голосов, чем «Возрождение» Макрона, и вынудив президента распустить парламент и объявить досрочные выборы. Если, как предсказывают опросы, «Национальное объединение» выиграет парламентские выборы, которые пройдут во Франции 30 июня и 7 июля, Барделла станет премьер-министром.

Президент Франции в мае не исключил отправку французских войск в Украину «в случае прорыва фронта».