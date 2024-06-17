Украина показала новый дрон-камикадзе
Украина на выставке Eurosatory во Франции представила новый дрон-камикадзе «Булава» (экспортное название Mace). Об этом сообщило Bild в среду, 19 июня.
Беспилотник называют украинским аналогом российского ударного дрона «Ланцет». Его скорость достигает 100 км/ч, может находиться в атмосфере более 50 минут.
«Украинские дроны-камикадзе «Булава» работают с программным обеспечением с искусственным интеллектом (ИИ). Это позволяет беспилотнику автоматически определять ранее обнаруженные слабые места в российских танках и БТР во время получения подлета к целям. Текущее производство составляет 300 штук в месяц и продолжается рост», - рассказал журналист издания Юлиан Рёпке.