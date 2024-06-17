Пашинян: «Армения не икона»

По его словам, которые приводят армянские СМИ, живой организм может тренироваться и становиться лучше, а икона такая, какая есть.

Армению следует воспринимать не как икону, перед которой зажигают свечу, а как «живой организм», у которого есть свои плюсы и минусы, «может местами быть любимой, а местами – непривлекательной». Так заявил на встрече с участниками программы «иГорц» по привлечению специалистов диаспоры в органы госуправления Армении премьер-министр Никол Пашинян.

«У нас в характере все обожествлять. Мы и государство обожествляем. Проблема в том, что мы лишаем себя возможности сделать свое государство лучше. Мы лишаем себя видения того, что государство является инструментом для улучшения жизни людей. Мы обожествляли нашу армию и чего добились? Увиденное нами в 2020 году и после этого произошло из-за обожествления нашей армии. Говорили: тихо, нельзя ничего плохого говорить, армия – другой организм, в ее адрес нельзя плохое говорить. Но при этом мы все знали, что происходит внутри…», - заявил Пашинян.

Премьер Армении также выразил сомнение, что в мире проживают 10 миллионов армян.:«Недавно я задался вопросом: у нас постоянно пишут про 10 млн армян, а есть ли где-нибудь список этих армян? Уверен, что нет».

«Это феномен обожествления, это число свято, не прикасайтесь к нему. Это число не увеличивается и не уменьшается, его невозможно изменить. Если кто-то скажет, что это не 10 млн, а 10 млн 561 тыс., все нападут, заявят: невежда, дилетант, откуда ты знаешь? Если кто-то скажет: нет, это 9 млн 200 тыс., ему заявят: «Ты принижаешь мировое влияние армян, ты одним росчерком пера уничтожил 800 000 армян». Это и есть наша реальность», - сказал глава армянского правительства.