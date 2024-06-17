У британских консерваторов дела плохи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может потерять свое депутатское место в палате общин на предстоящих 4 июля парламентских выборах, а фракция Консервативной партии в нижней палате британского парламента сократится до 53 мест. Такие итоги выборов спрогнозировала исследовательская компания Savanta на основе соцопроса, проведенного среди почти 18 тысяч британских избирателей.

Согласно прогнозу, Сунак проигрывает кандидату от лейбористов в своем избирательном округе Ричмонд и Норталлертон.

Вместе с Сунаком утратить свои депутатские мандаты в пользу лейбористов рискуют также и многие другие видные лидеры британской Консервативной партии.