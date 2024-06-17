США одобрили продажу оружия Тайваню
Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню беспилотников и ракет на 360 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства Пентагона по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.
Оружие, которое США продадут Тайваню, включает в себя противопехотные и барражирующие боеприпасы для дронов Switchblade 300 и сопутствующее оборудование ориентировочной стоимостью 60,2 миллиона долларов, а также беспилотники ALTIUS 600M-V с оборудованием на примерно 300 миллионов долларов.
Минобороны Тайваня поблагодарило США за продажу оружия острову.