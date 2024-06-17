Напавшего на синагогу в Ереване задержали, потом отпустили

Следственный комитет Армении заявил о раскрытии преступления по нападению на синагогу в Ереване.

Согласно сообщению армянских СМИ, со ссылкой на данные следствия, в результате проведенных мероприятий было установлено, что на синагогу напал 35-летний житель Арташата, его задержали. СК Армении возбудил уголовное дело. Мужчина дал признательные показания.

По материалам следствия, мужчина ночью 10 июня разбил окно религиозного центра, имея мотивы «расовой и национальной ненависти». СК представил в суд ходатайство об аресте, оно было отклонено, в качестве меры пресечения суд избрал подписку о невыезде.