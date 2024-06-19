Во Франции громкий скандал из-за изнасилования девочки-еврейки

Громкий скандал разразился во Франции из-за изнасилования 12-летней еврейской девочки, в котором обвиняют двух подростков. Это произошло на фоне всплеска антисемитизма во Франции с началом войны между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает информагентство AP.

Девочка сообщила об изнасиловании в городе Курбевуа в субботу, 15 июня, после чего были задержаны три мальчика в возрасте 12-13 лет. Им было предъявлено во вторник, 18 июня, несколько предварительных обвинений, в том числе в групповом изнасиловании несовершеннолетней в возрасте до 15 лет при отягчающих обстоятельствах, насилии и публичном оскорблении на религиозной почве, угрозах убийства, попытке вымогательства и незаконной записи или трансляции изображений сексуального характера.

Прокуратура не указала вероисповедание девочки и не обнародовала ее личность. Позже адвокат и представитель еврейской общины Эли Корчиа заявил, что девочка является еврейкой и во время нападения упоминалась Палестина.

На скандал отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал школы провести на этой неделе «дискуссионный час» на тему расизма и антисемитизма.