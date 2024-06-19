Кямаледдин Гейдаров рассказал в Минске, как в Азербайджане борются с ЧС фото; видео
Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с министром генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым находится с визитом в Беларуси для участия в 36-м заседании Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и во 2-й международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2024».
В первой половине дня 19 июня азербайджанская делегация приняла участие в церемонии открытия выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2024». Здесь были представлены техника и оборудование для ликвидации последствий аварий и катастроф, различные средства пожарной безопасности.
Затем участники мероприятия посетили мемориал Победы в Минске.
Во второй половине дня 19 июня в Минске состоялось 36-е заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Делегация МЧС Азербайджана во главе с Кямаледдином Гейдаровым приняла участие в заседании.
Выступивший на заседании глава МЧС проинформировал о работе, проделанной в Азербайджане в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями за период после прошедшего в 2023 году 35-го заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.
Министр отметил, что в результате принятых неотложных мер удалось оперативно и с минимальным ущербом ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
K.Гейдаров также отметил важность обмена оперативной информацией между соответствующими структурами стран-членов организации для эффективной борьбы с крупномасштабными чрезвычайными ситуациями.
На заседании широко обсуждалась деятельность Межгоссовета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2023-2024 годах, меры по совершенствованию сотрудничества, обсуждался проект основного плана действий Совета на 2024-2025 годы, в том числе состояние исполнения его решений, заслушаны отчеты.
В заключение главами делегаций было подписано решение 36-го заседания Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.