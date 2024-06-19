Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с министром генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым находится с визитом в Беларуси для участия в 36-м заседании Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и во 2-й международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2024».

В первой половине дня 19 июня азербайджанская делегация приняла участие в церемонии открытия выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2024». Здесь были представлены техника и оборудование для ликвидации последствий аварий и катастроф, различные средства пожарной безопасности.

Затем участники мероприятия посетили мемориал Победы в Минске.

Во второй половине дня 19 июня в Минске состоялось 36-е заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Делегация МЧС Азербайджана во главе с Кямаледдином Гейдаровым приняла участие в заседании.

Выступивший на заседании глава МЧС проинформировал о работе, проделанной в Азербайджане в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями за период после прошедшего в 2023 году 35-го заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Министр отметил, что в результате принятых неотложных мер удалось оперативно и с минимальным ущербом ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.