КСИР в Канаде теперь террористическая организация
Власти Канады признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщил журналистам министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.
«Наше правительство приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом [Канады]», - сказал он.
Леблан добавил, что такими действиями Оттава «посылает четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР».