Заместитель Блинкена собрал в Ереване послов США, Индии и Франции

Заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, который находится в эти дни в Ереване с визитом, встретился с послами США, Индии и Франции в Армении, главой делегации Евросоюза Василисом Марагосом.

Согласно сообщению армянских СМИ, на встрече присутствовал также замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«Теплая и продуктивная встреча с дипломатами-единомышленниками и официальными лицами Армении для обсуждения растущей роли Армении на мировой арене. Вместе мы стремимся внести вклад в региональную стабильность и безопасность…», - написал Верма в соцсети X.