В ООН пройдет конференция Бакинской инициативной группы

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 20 июня в рамках ежегодного заседания специального комитета - C24 состоится очередная конференция Бакинской инициативной группы, посвященная борьбе с колониализмом.

Данная конференция создана в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колонизированным странам и народам.

В конференции под названием «На пути к независимости и основным свободам: роль Комитета C24 в прекращении колониализма» примут участие официальные представители колонизированных Францией и Нидерландами территорий, Корсики, Французской Гвианы, Гваделупы, Мартиники, Французской Полинезии, Канаки (Новая Каледония), а также Сен-Мартена, Бонайре, более 40 официальных лиц, лидеров движений за независимость, экспертов по деколонизации, депутатов и исследователей из США, Франции, Бразилии, Нидерландов.

Планируется, что на конференции министр иностранных дел Новой Каледонии проинформирует мировое сообщество о последних событиях в его стране.