Совместное заявление Азербайджана и Евросоюза

В нем говорится, что 13 июня в Брюсселе состоялось пятое заседание Диалога ЕС-Азербайджан по безопасности. Участники провели открытый обмен мнениями о состоянии двусторонних отношений между ЕС и Азербайджаном, а также по представляющим взаимный интерес актуальным вопросам внешней политики, политики безопасности.

Европейский Союз и Азербайджан распространили совместное заявление по итогам пятого заседания Диалога по безопасности между сторонами. Документ опубликован на сайте Европейской службы внешних действий.

В документе указывается, что стороны затронули процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной безопасности. Была подчеркнута важность укрепления региональной стабильности и устойчивого взаимодействия.

«ЕС обратил внимание на свою стабильную поддержку мирного процесса во имя безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, проживающих в регионе», – говорится в документе.

В заявлении подчеркнута роль Азербайджана как надежного и важного энергетического партнера, его значение в дальнейшем развитии Средиземноморского коридора.

«Была высоко оценена поддержка ЕС гуманитарного разминирования и помощи жертвам мин в Азербайджане. Отмечалось, что помощь программе борьбы с минами в рамках инициативы ЕС Team Europe и другим программам будет продолжена в будущем. Азербайджанская сторона вновь выразила заинтересованность в изучении возможного сотрудничества с ЕС в рамках Европейского фонда мира», – говорится в заявлении.

По итогам встречи ЕС и Азербайджан договорились о продолжении регулярных обменов мнениями по вопросам внешней политики и политики безопасности. Стороны подчеркнули важность содержательной работы по всем соответствующим направлениям двустороннего сотрудничества в рамках соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС–Азербайджан.

Сопредседателями заседания выступили помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий по политическим вопросам Энрике Мора.