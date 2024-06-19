Лидер проиранской ливанской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла призвал правительство Кипра воздержаться от предоставления своих военных баз Израилю. Данное заявление им было сделано в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

Шейх Хасан предупредил, что такой шаг будет иметь негативные последствия для Кипра. Он сослался на сведения достоверных источников о том, что Израиль пытается получить доступ к авиабазам на Кипре.

«Мы предупреждаем правительство Кипра, что если оно позволит Израилю использовать авиабазы на острове для нападений на Ливан, то Кипр станет соучастником военных действий», - сказал глава «Хезболлы».

Он пригрозил, что «в таком случае нашими военными целями станут объекты в Средиземноморье».