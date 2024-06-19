К нам едет еврокомиссар Хукстра

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра завтра прибудет в Азербайджан, сообщили в представительстве ЕС в Баку.

Согласно информации, в рамках визита еврокомиссар проведет встречи в связи с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года. Запланированы встречи с министром экологии и природных ресурсов, президентом СОР29 Мухтаром Бабаевым и членами президиума СОР29.

Хукстра также проведет двусторонние встречи с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.