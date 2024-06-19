Путин уже во Вьетнаме

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ханой, где у него состоятся переговоры со всем высшим руководством Вьетнама.

Интерфакс передает, что во Вьетнам Путин прилетел из Северной Кореи, где у него также состоялись переговоры с руководителем республики Ким Чен Ыном.

В Ханое президент РФ встретится с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В рамках визита планируется принять российско-вьетнамское совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства, существующего между странами, также к подписанию подготовлено порядка 20 документов о сотрудничестве в различных областях.