Ким пообещал «безоговорочно поддерживать» Путина

Лидеры России и Северной Кореи подписали соглашение, что они придут на помощь друг другу в случае нападения. Ким заявил, что соглашение повышает уровень отношений с Россией до союзнических.

«Я хотел бы подчеркнуть, что рождение этого договора, самого мощного в истории отношений между Северной Кореей и Россией, стало возможным благодаря выдающейся дальновидности и решимости президента Путина», - сказал Ким после переговоров.

Издание отмечает, что хотя Ким добавил, что военная сделка осуществляется в оборонительных целях, она повышает риски для США и их партнеров при реагировании на провокации Москвы и Пхеньяна и является символом их неповиновения западным державам.

Лидер Северной Кореи заявил, что его страна будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».

Bloomberg напоминает, что визит Путина состоялся через несколько часов после того, как во вторник прошли первые за последние 9 лет переговоры на высоком уровне по вопросам безопасности между Китаем и Южной Кореей.