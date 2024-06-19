Американский боец с российским паспортом принял ислам

«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей — представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом четыре‑пять лет», — сказал Монсон.

53-летний Монсон — известный боец смешанных единоборств, в России не один год ведет политическую деятельность. В 2023 году отказался от гражданства США, сдав свой паспорт в консульстве в Стамбуле. Он с мая 2018 года является гражданином России, в сентябре того же года стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». В сентябре 2023 года Монсона избрали в парламент Башкортостана. Говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.