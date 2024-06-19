Китайская компания запретила продавать свои электромобили в России

Китайский автопроизводитель Zeekr запретил автодилерам из КНР, сотрудничающим с российскими компаниями, продавать в Россию после 30 июня премиальные марки своих электрокаров данной марки. Об этом пишет издание «АвтоВзгляд» со ссылкой на основателя аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергея Пиголкина.

По его словам, в Zeekr не объяснили партнерам причин запрета и не рассказали о штрафах, которые будут наложены в случае его нарушения.

«Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось», - сказал Пиголкин.

Основатель CarClick.ru подчеркнул, что действия Zeekr выглядят «странно», поскольку машины этого производителя «пользуются относительно высоким спросом» в России.