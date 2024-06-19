Она считает, что «Китай не хочет новой холодной войны, он хочет быть мировым лидером и иметь дело как с США, так и с Европой, не разрывая с миром отношения так, как это делают Россия и Северная Корея». При этом, отмечает Бикер, ни Москва, ни Пхеньян не могут позволить себе рисковать своими отношениями с Пекином.

Доступ к более современным военным технологиям, который Россия может предоставить Северной Корее, тревожит союзников США в регионе. А Китай не хотел бы усиления американского военного присутствия в регионе, например, увеличения количества военных кораблей в местных водах.

Новый договор о стратегическом партнерстве Северной Кореи и России, а именно пункт об «оказании взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников», может иметь последствия и для войны, которую Россия ведет в Украине, отмечают журналисты BBC. В частности, открытым остается вопрос, может ли Россия вовлечь Северную Корею в конфликт, объясняя необходимость вмешательства атаками Украины на российские города, например, на Белгород, или на аннексированные у Украины регионы, которые Москва теперь считает российской территорией.