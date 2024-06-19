Один из командиров «Исламского государства» убит в Сирии
Уничтожен высокопоставленный чиновник «Исламского государства» Усама Джамаль Мухаммад Ибрагим аль-Джанаби. Об этом сообщило Центральное командование США.
«Его смерть подорвет способность ИГ обеспечивать ресурсами и проводить террористические атаки», — заявляют американские военные.
По их утверждению, гражданские во время операции не пострадали.
Стоит отметить, что ликвидация террориста состоялась еще три дня назад. Сирийский центр по мониторингу прав человека, который регулярно фиксирует ликвидации террористов и солдат сирийской армии сообщил об этом только сегодня.