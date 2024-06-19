«Пусть будет уроком»: американцы оштрафовали турецкую авиакомпанию

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США оштрафовало турецкую чартерную компанию Air Sapphire на $285 тыс. за выполнение не менее двух чартерных рейсов в Россию на самолете американского производства Gulfstream, пишет Flightglobal.

Перелеты были выполнены в октябре прошлого года (из Стамбула в Тюмень) и в январе текущего года (с Мальдив в Москву). Чартеры оплатил нероссийский брокер, однако их заказчиками были граждане РФ. В одном из эпизодов россиянин использовал паспорт Кипра.

В американском Министерстве торговли разъяснили, что реэкспорт самолета американского производства в Россию без лицензии нарушает экспортный контроль за авиационной продукцией и предметами роскоши, который был введен в связи с нападением России на Украину.

«Пусть это будет уроком для чартерных брокеров и операторов по всему миру: если вы способствуете таким поездкам в нарушение наших правил, вы можете заплатить высокую цену», — заявил помощник секретаря по вопросам экспортного контроля Мэттью Акселрод, добавив, что использование гражданином РФ паспорта другой страны не освобождает авиаперевозчика от ответственности.

Air Sapphire «признала свою вину», «сотрудничала и оказывала помощь» в рамках расследования, отметили в Бюро промышленности и безопасности Минторга США.