«Ветеран СВО» вернулся с фронта и убил ребенка

Обвиняемый, которого зовут Андрей Быков, был не раз судим. В 2019 году суд назначил ему 13,5 лет колонии за убийство пожилой женщины в ходе бытового конфликта. В колонии он завербовался на войну в Украине в составе «Шторм Z». В 2023 году попал в плен. Позднее был внесен в список на обмен и в феврале вернулся в родной Кузбасс.

Издание отмечает, что 18 июня рецидивист жестоко убил 12-летнюю девочку. Быков поймал школьницу по пути из магазина домой, отвел ее в безлюдное место, привязал к дереву, раздел и попытался «самоудовлетвориться». Затем задушил жертву и сбросил тело в колодец заброшенного здания. Согласно уголовному кодексу, Быкову грозит пожизненный срок.

«Верстка» пишет, что от рук вернувшихся с фронта участников войны в Украине за два года погибли как минимум 107 мирных граждан России, еще 100 выжили, но получили тяжкие увечья.