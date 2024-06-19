В Украине начали строить подземные школы
В районах Запорожской области Украины, находящихся в 30 километрах от линии фронта, началось строительство пяти подземных школ, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В каждой такой школе смогут одновременно находиться до 500 человек (460 детей и 40 взрослых).
Сейчас в регионе некоторые дети ходят в школу один-два раза в неделю, а остальные уроки проходят онлайн, пишут украинские СМИ.
Строительство первых подземных школ должно завершиться в октябре.