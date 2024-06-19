В Ереване обсуждают запуск прямых авиарейсов между Арменией и США

Возможность запуска прямых авиарейсов между США и Арменией обсудили министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян и спецпредставитель Госдепа США по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау. Об этом сообщает пресс-служба армянского министерства.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы участия американских компаний в различных инфраструктурных проектах в Армении, в том числе в сфере дорожного строительства, а также привлечения американских инвестиций.