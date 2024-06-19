Согласно исследованию Хайфского университета, 89% респондентов считают, что правительство Израиля во время войны было неэффективным. 71% считают полезным и эффективным военное руководство. Об этом пишет израильское издание «Детали».

Так, 88% израильтян считают неэффективными и ненадежными действия премьер-министра. Зато 69% доверяют ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) и 72% — «Моссаду».

При этом , отмечает издание, в Израиле есть организации, вызывающие большее доверие. Так, 90% респондентов считают надежной и эффективной пожарную службу, 91% доверяют спасателям и парамедикам МАДА (израильская национальная медицинская служба).

В то же время Израильский институт демократии весной опубликовал доклад, свидетельствующий, что доверие к армии составляет 86,5%, больше, чем до войны.