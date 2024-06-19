У Эрдогана и Путина накопились вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля в Астане. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Канал отмечает, что в повестку дня этой встречи могут войти война РФ против Украины, тема Черного моря в контексте поставок зерновых, ход работ на АЭС «Аккую», перспективы создания центра газовой торговли.

11 июня президент РФ заявил, что рассчитывает встретиться с Эрдоганом в июле на полях саммита в Астане.