Долетят ли тигровые комары до Азербайджана?

Джейхун Наджафов, собкор 02:10

В тринадцати странах Европы обнаружены азиатские тигровые комары, переносящие опасное заболевание, известное, как «Лихорадка денге». В этой связи европейский Центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил об угрозе для туристов, въезжающих в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Мальту, Португалию, Румынию, Словению, Францию и Хорватию. Как отметил в беседе с haqqin.az эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Таяр Эйвазлы, вероятность того, что азиатские тигровые комары доберутся до нашей страны минимальна.

«За сорок лет медицинской практики я ни разу не встречал лихорадку денге в Азербайджане, - уверил нас эксперт. - В определенной мере рискуют лишь наши туристы, посещающие страны, в которых тигровые комары распространяют это заболевание». По словам Эйвазлы, лихорадка денге чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. У этого вируса четыре типа, вызывающие несколько форм заболевания, самая опасная из которых - геморрагическая форма. «В большинстве случаев лихорадка денге протекает бессимптомно или в легкой форме, но порой возникают тяжелые случаи, требующие немедленной медицинской помощи, - отметил эксперт-инфекционист. - Заболевание начинается как грипп и имеет только симптоматическое лечение. Болезнь проявляется через четыре-десять дней после заражения и длится от двух до семи дней. Симптомы - температура до 40 градусов, сильная головная боль, а также боли в глазах, мышцах и суставах. У пяти процентов людей лихорадка денге протекает крайне тяжело. Меры защиты от укусов тигровых комаров довольно просты - необходимо спать под москитной сеткой, иметь под рукой запас репеллентов - спреи, крема, гели и пластины, отпугивающие комаров. Помимо этого, следует воздерживаться от экскурсий в болотистые районы, носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, а также жить в отелях и частных домах, в которых окна и дверные проемы закрыты москитными сетками.