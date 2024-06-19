Белый дом: ВСУ могут бить по России вблизи двух областей

В Белом доме подтвердили разрешение применять американское оружие по территории России вблизи Харьковской и Сумской областей Украины.

Директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что США «достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской, а также Сумской областях».

Карпентер утверждает, что так Россия будет лишена возможности приютить свои войска на собственной стороне границы, откуда она атакует украинскую территорию.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что ограниченные разрешения на поражение целей в России предоставленным оружием сократили площадь безопасного пространства россиян на 16 процентов.