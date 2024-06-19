Оппозиционера Кара-Мурзу перевели в «тюрьму в тюрьме»

Бывший адвокат оппозиционера Вадим Прохоров сообщил, что Кара-Мурза отправлен на полгода в помещение камерного типа. Это максимально разрешенный законом срок.

Администрация 6-й исправительной колонии строгого режима в Омской области РФ перевела российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу младшего на один из двух самых строгих режимов заключения в российских колониях.

Как поясняет Прохоров, помещение камерного типа – это своего рода тюрьма в тюрьме, условия в которой намного строже, чем в самой колонии.

Кара-Мурзу отправили туда за то, что он несколько секунд не держал руки за спиной, когда должен был, по мнению администрации, это делать. Прохоров отметил, что новые условия содержания могут угрожать жизни политика из-за его слабого здоровья.

Кара-Мурза отбывает 25-летний срок в России по обвинениям в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении недостоверной информации о российской армии. Он и его сторонники уверены, что его преследуют исключительно за политическую и гражданскую позицию.

18 июня стало известно, что в ПКТ в колонии в Смоленской области был также отправлен оппозиционер Илья Яшин.