Посол: Вступление Грузии в Евросоюз заморожено

По его словам, которые приводит «Эхо Кавказа», тема ответных мер после принятия закона об «иноагентах» в Грузии будет обсуждаться на уровне министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на следующей неделе: «В настоящее время в отношениях между Грузией и Евросоюзом тяжелейший период, мы неоднократно повторяли, что закон «О прозрачности иностранного влияния» негативно повлияет на стремление Грузии к европейской интеграции. К сожалению, это произошло».

«Принятие этого закона возымело негативный эффект и, на мой взгляд, заморозило европейскую интеграцию Грузии, потому что, как известно, интеграция в Европейский Союз требует единогласия, а вы все уже слышали публичные заявления нескольких государств-членов о том, что они будут не начинать переговоры о вступлении Грузией, если этот закон останется в силе», - заявил Герчинский.

Посол подчеркнул, что «это происходит на фоне начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы».

«Радио Свобода» получила документ Еврокомиссии, в котором говорится о шагах, которые ЕС может предпринять в отношении Грузии. Речь идет о персональных санкциях, приостановлении финансовой помощи и, в крайних случаях, временной приостановке безвизового режима. Документ был подготовлен Еврокомиссией и Европейская служба внешних связей по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 27 мая. Он предусматривает, с одной стороны, краткосрочные меры, а с другой, шаги, которые возможно будут предприняты, если ситуация в Грузии не изменится к лучшему в будущем. Первая категория включает меры, которые Брюссель и отдельные государства-члены ЕС могут принять немедленно.