Украина и Россия атакуют друг друга

В ночь на 20 июня в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы и опасности использования российских беспилотников.

Если информация о пуске ракет окажется верной, то российские ракеты должны долететь до воздушного пространства Украины примерно через час.

Одновременно над Украиной продолжают петлять запущенные россиянами «шахеды». По последним сообщениям, одна группа движется с юго-запада на Полтавскую область, еще одна — из Николаевской на Кировоградскую, и предположительно один беспилотник летит через Винницкую область на запад.

В то же время одновременно с налетом «шахедов» и предполагаемым пуском крылатых ракет Украина отвечает запусками ударных дронов на северном и на южном направлении. В Белгородской, Курской и Воронежской областях России объявлена воздушная тревога.

Незадолго до этого российские телеграм-каналы в Крыму сообщали об атаке нескольких дронов с моря в направлении Севастополя. Они утверждают, что все дроны были сбиты.