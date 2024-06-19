СГБ о нашумевших фейках от имени Ильхама Алиева

Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила киберпреступную сеть, которая распространяла в сети фейковые заявления от имени государственных и общественных деятелей, в том числе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, злоумышленники с помощью искусственного интеллекта – технологии «дипфейк» создавали видеоролики с участием президента Азербайджана и других государственных и общественных деятелей. Гражданам обещали доходы в крупных размерах от участия в «инвестиционных проектах» Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), Kapital Bank и «Международного банка Азербайджана», после чего преступники похищали денежные средства с их банковских карт.

По фактам в Службе госбезопасности было возбуждено уголовное дело по статьям 272.2.1, 272.2.2 (неправомерное завладение компьютерной информацией организованной группой), 273-2 (фальсификация компьютерных данных) и 178.3.1 (мошенничество организованной группой) УК Азербайджана.

«В результате комплексного расследования были установлены страны, на территории которых совершались данные киберпреступления. В рамках оперативного процессуального сотрудничества с соответствующими органами этих государств международная киберпреступная сеть была разоблачена. Киберпреступники, действовавшие на территории Украины, привлечены к уголовной ответственности местными правоохранительными органами. Кроме того, задержаны двое граждан Азербайджана - Рафик Зохрабов (1998 г.р.) и Сардар Нифталиев (1979 г.р.), причастные к данному преступному деянию. Задержанные привлечены к уголовной ответственности и решением суда помещены под стражу», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что киберпреступники проворачивали аналогичные махинации не только в Азербайджане, но и в других странах.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся уголовно-процессуальные действия в рамках международно-правового сотрудничества, добавили в СГБ.