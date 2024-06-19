Россия назвала угрозой сотрудничество Франции и Армении

Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона, Михаил Галузин, комментируя усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

"Внерегионалы идут на Южный Кавказ со своей повесткой, которая, мягко говоря, не всегда соответствует интересам региональных государств. Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что это не будет способствовать стабильности и безопасности в Закавказье", - сказал Галузин.

Дипломат посчитал, что региональная безопасность может быть "наиболее эффективно обеспечена усилиями государств соответствующего региона".

"Мы за региональную ответственность и в плане обеспечения безопасности, и в плане экономической интеграции на Южном Кавказе и в других регионах", - добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Ереван закупил у Парижа 36 самоходных артиллерийских установок CAESAR.