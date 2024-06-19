Пригодятся ли Армении французские гаубицы?
Подписание контракта о закупке Ереваном у Парижа 36 самоходных артиллерийских установок Caesar – одно, а поставка оружия в Армению – «другое», пишут армянские СМИ.
«Кроме того, должен быть личный состав, способный применять артиллерийские средства, нужно интегрировать их в свою систему. На каждое артиллерийское устройство необходимо не менее 2000-3000 снарядов, а по стандартам НАТО – 6000 снарядов. Иными словами, при наличии 30 пушек должно быть 180 000 снарядов», – отмечает издание.