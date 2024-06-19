Еврокомиссия наказывает страны Европы

Европейская комиссия начала процедуру наказания Франции, Италии и пяти других стран-членов ЕС из-за чрезмерного дефицита государственного бюджета в прошлом году. Об этом сообщает агентство DPA.

Кроме Франции и Италии, среди стран, которые столкнулись с процедурой нарушения Евросоюза, оказались Бельгия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия.

Решение Еврокомиссии предусматривает, что семь стран Евросоюза должны сократить свои государственные расходы. Министры финансов стран ЕС должны утвердить оценку ЕК в июле.

Страны, подпадающие под действие процедуры наказания, должны представить меры по сокращению своего долга и дефициту госбюджета в течение четырех лет.