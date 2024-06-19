ФРГ продолжает блокировать санкции против РФ
ФРГ блокировала согласование санкций, даже несмотря на то, что проблематический для Берлина пункт исключили, передает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
Колебания Германии были частично связаны с внутренними разногласиями между Министерством иностранных дел и офисом канцлера. Изъятый пункт являлся расширением так называемого «положения о запрете России» на дочерние компании в третьих странах.
Пункт статьи 12G удалили в компромиссном тексте, распространенном среди государств-членов незадолго до встречи послов в среду поздно днем. Предостережение заставило бы эти дочерние компании «контрактно запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России».