Пашинян проводит с соратниками закрытую встречу по Зангезуру
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит закрытую встречу по Сюникской области (Западный Зангезур), пишут армянские СМИ.
Заседание Кабмина продлилось коротко – 20 минут. Затем премьер сообщил, что в закрытом формате обсудит итоги своего недавнего визита в южный регион страны.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями села Шинуайр заявил, что не исключает возможности референдума в процессе делимитации границы с Азербайджаном. Он отметил, что допускает ситуацию, при которой якобы возможно предложение «обмена территориями». В таком случае власти Армении будут вынуждены проводить референдум.